Lanciano, da sabato 23 maggio ripartono i mercati rionali

I mercati rionali di Lanciano saranno riaperti a partire da domani sabato 23 maggio, con obbligo di mascherina per tutti coloro che si troveranno nelle aree dei mercati. Il sindaco con ordinanza firmata questa mattina ha disposto la riapertura dei mercati secondo precise disposizioni che si aggiungono a quelle già previste dalla sezione 9 dell'allegato dell'ordinanza regionale n.62. I mercati rionali che riapriranno sono quelli del sabato in piazza Unità d'Italia e zone limitrofe, del mercoledì e del sabato in piazza Garibaldi, del sabato per la vendita di piante in via Salvo d'Acquisto e del mercato giornaliero all'ingrosso del parcheggio di via per Frisa.

Fermo restando gli obblighi previsti dall'ordinanza n.62 e ai fini della tutela della salute pubblica, a partire da domani sabato 23 maggio fino al 31 luglio, il sindaco ha disposto le seguenti misure per lo svolgimento dei mercati rionali: sospensione della vendita dei beni usati; sospensione delle operazioni di spunta; obbligo di allestimento di paletti mobili con nastro/catenella per evitare commistioni tra banchi alimentari e non alimentari nel mercato rionale del sabato; obbligo di indossare le mascherine per chiunque transiti a qualsiasi titolo nelle aree del mercato; obbligo per ciascun operatore commerciale su aree pubbliche di tenere a disposizione guanti monouso e soluzioni disinfettanti per le mani; obbligo per gli operatori di differenziare la raccolta dei dispositivi di protezione utilizzati in appositi contenitori chiusi per i rifiuti indifferenziati, oltre che per la plastica e la carta; obbligo per gli operatori di allestire, davanti ciascun posteggio, paletti mobili con nastro/catenella in modo da garantire l'entrata del cliente in punto e l'uscita in un altro, nel rispetto della distanza di un metro tra gli acquirenti, consentendo che le operazioni si svolgano solo frontalmente; obbligo per gli operatori commerciali di evitare che i clienti accedano agli spazi laterali tra un banco e l'altro, mediante il posizionamento di fettucce o paletti mobili con nastro/catenella; obbligo di isolare i banchi mediante apposizione di teli antipioggia laterali, in modo che tra gli stessi ci sia una barriera fisica.

“Invito tutti alla massima prudenza e ad indossare la mascherina nelle aree dei mercati. È una misura di sicurezza a garanzia della salute di tutti, in particolare di operatori e clienti. Riprendiamo gradualmente le attività per ripartire con una nuova consapevolezza riguardo il coronavirus, che non è sparito e non è stato vinto, almeno non ancora, da un vaccino. - dichiara il sindaco Mario Pupillo - Domani sarò tra i banchi del mercato del sabato per un saluto agli operatori che finalmente tornano ad animare la nostra città con le loro attività, che di recente abbiamo implementato con la sperimentazione del food”.