Baciami Piccina: "Ci vediamo nel 2021"

“Vista la difficoltà di svolgere il festival nel modo in cui noi tutti amiamo e con la conseguente impossibilità di contemplare una qualche forma di distanziamento sociale, abbiamo ritenuto fosse giusto fermarci quest’anno per tornare più forti nel 2021”. A dirlo sono gli organizzatori di Baciami Piccina, festival vintage estivo, diventato ormai appuntamento fisso del cartellone dell’estate lancianese.

“Nei mesi precedenti lo scoppio della pandemia ci siamo attivati per l’organizzazione dell’edizione 2020 di Baciami Piccina, abbiamo lavorato fino all’ultimo per poter svolgere anche quest’anno uno dei festival vintage più importanti in Italia, che riesce a calamitare a Lanciano più di 20mila appassionati del genere, turisti e visitatori. - dicono in una nota gli organizzatori - Baciami Piccina è la festa della vita, della gioia, dell’allegria, degli abbracci e dello stare insieme, purtroppo nonostante l’inizio della fase 2 e delle nuove riaperture, riteniamo che la sicurezza e la salute delle persone debba sempre essere messa al primo posto. È fondamentale la sicurezza di tutti coloro che rendono importante questo festival: tutti i visitatori che ogni anno lo rendono sempre più speciale, gli organizzatori e gli artisti che vi partecipano. L’edizione 2021 di Baciami Piccina sarà una grande festa di vita, baci, sorrisi e rinascita per tutti. Baciami Piccina - Vintage Summer Night vi aspetta a Lanciano nel 2021, ma nel frattempo - prosegue la nota - l'associazione resta attiva e attenta all'evolversi della situazione per poter realizzare altri eventi o manifestazioni nel corso dei prossimi mesi, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza”.