Fase 2, ecco come i parrucchieri tornano al lavoro

Dopo oltre 60 giorni di chiusura, insieme alle altre attività commerciali al dettaglio, ieri sono tornati a lavorare anche i parrucchieri.

Tra novità, misure di sicurezza e nuovi protocolli, ecco come sarà tagliarsi i capelli in pandemia come ci ha mostrato l'hair stylist lancianese Silvio Luciani, in un viaggio nel suo salone.