Lanciano, 6 contagiati tutti della stessa famiglia, nello stesso condominio

Sale a 84 il numero dei contagiati complessivi a Lanciano. Nello scorso fine settimana, infatti, si sono registrati 6 nuovi contagi, tutti nella stessa famiglia, nello stesso condominio, del quartiere Santa Rita.

“Con la Asl abbiamo avviato da subito la procedura d’urgenza. - riferisce il sindaco Mario Pupillo - Abbiamo eseguito subito il tracciamento degli altri condomini per escludere il verificarsi di un potenziale focolaio con i tamponi eseguiti e analizzati in tempi rapidi: grazie al dott. Torzi della Asl Lanciano Chieti Vasto, che è venuto a Lanciano per seguire da vicino il caso, agli operatori che li hanno eseguiti e all'Istituto Zooprofilattico di Teramo che già ieri a mezzanotte ci ha comunicato la negatività di tutti i 22 tamponi processati".

Ieri mattina, inoltre, l’Ater ha provveduto alle operazioni di sanificazione della palazzina per la sicurezza di tutti i condomini. “Abbiamo fatto tutto il possibile per contenere il contagio”, conclude il sindaco.