121 le nuove richieste per i buoni spesa

Il settore Servizi alla Persona del Comune di Lanciano comunica che a partire da domani martedì 19 maggio inizierà la consegna dei buoni spesa per generi alimentari e di prima necessità alle famiglie che ne hanno fatto richiesta entro il 15 maggio e che hanno ricevuto la comunicazione di assegnazione del beneficio tramite mail o telefono.

I buoni spesa saranno consegnati martedì 19 maggio per le 121 nuove istanze con l'avviso della scorsa settimana; mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 sarà invece distribuita la seconda tranche dei buoni spesa dei beneficiari che avevano fatto richiesta tramite l'avviso di aprile. La consegna dei buoni spesa sarà effettuata attraverso i due sportelli appositamente individuati e dedicati del Comune di Lanciano, con il criterio della lettera iniziale del cognome del beneficiario.



Nello specifico, il calendario della consegna con orari e lettere cognomi:



MARTEDì 19 MAGGIO

(per coloro che hanno fatto istanza tramite avviso di maggio, cui è stata comunicata l'ammissione al beneficio)

iniziale cognome lettere A – G: dalle ore 9 alle ore 12, sportello 1 e 2 Segretariato Sociale via dei Frentani 27;

lettere H- Z: dalle ore 15 alle 18, sportello 1 e 2 Segretariato Sociale via dei Frentani 27

MERCOLEDì 20 MAGGIO

(per tutti i beneficiari che hanno già fruito del buono spesa nel mese di aprile, rivalutati e riammessi)

iniziale cognome lettere A-B: dalle ore 9 alle ore 12, sportello 1 Portineria del Palazzo Comunale piazza Plebiscito 59;

lettera C: dalle ore 9 alle ore 12, sportello 2 Segretariato Sociale via dei Frentani 27;

GIOVEDì 21 MAGGIO

lettera D: dalle ore 9 alle ore 12, sportello 1 Portineria del Palazzo Comunale piazza Plebiscito 59;

lettere E-G: dalle ore 9 alle ore 12, sportello 2 Segretariato Sociale via dei Frentani 27;

lettere H-L: dalle ore 15 alle ore 18, sportello 1 Portineria del Palazzo Comunale piazza Plebiscito 59;

lettere M-O: dalle ore 15 alle ore 18, sportello 2 Segretariato Sociale via dei Frentani 27;

VENERDì 22 MAGGIO

lettere P-R: dalle ore 9 alle ore 12, sportello 1 Portineria del Palazzo Comunale piazza Plebiscito 59;

lettere S-Z: dalle ore 9 alle ore 12, sportello 2 Segretariato Sociale via dei Frentani 27;



L'assessorato alle Politiche Sociali ha ricevuto in totale per l'avviso di maggio 139 domande, di cui 121 nuovi istanze ammesse al beneficio. La seconda tranche di buoni spesa per i beneficiari dell'avviso di aprile sarà distribuita a 402 nuclei familiari, i cui requisiti dichiarati il mese scorso sono stati rivalutati dagli uffici per la riammissione. La seconda tranche dei beneficiari di maggio sarà distribuita prossimamente. I buoni spesa – da un minimo di 100 ad un massimo di 400 euro a seconda della composizione del nucleo familiare - sono spendibili negli esercizi commerciali di alimentari e generi di prima necessità accreditati per l'emergenza covid19 indicati sul buono stesso.



"Con la consegna di questa settimana saranno quasi mille i buoni spesa distribuiti ad oltre 500 nuclei familiari lancianesi in difficoltà per le conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria da covid19. - afferma l’assessore alle Politiche Sociali, Dora Bendotti - Si tratta di una fotografia della realtà che ci troviamo ad affrontare e che avrà bisogno di altre risorse per essere affrontata, affinché nessuno dei cittadini venga lasciato indietro. Dei 229.648 euro del fondo di emergenza distribuito ai Comuni dalla Protezione Civile nazionale, abbiamo distribuito 106.850 euro in buoni spesa per l'avviso di aprile, 25mila euro con questo avviso di maggio, 66mila euro per il secondo turno dei beneficiari di aprile e 25mila euro per il prossimo secondo turno dei beneficiari di maggio. Inoltre, - prosegue - questa settimana verranno pagati i buoni spesa già rendicontati dalle attività commerciali accreditate, per un totale di 106.850 euro. Ringrazio tutto il settore Politiche Sociali per il lavoro puntuale che ha assicurato su questo fronte di emergenza, non trascurando le attività ordinarie di pari importanza. Con questa tornata di buoni spesa - conclude la Bendotti - consegneremo anche le 4000 mascherine donate al Comune dalla società partecipata Anxam: un altro segnale importante di attenzione alle fasce più fragili della nostra comunità”.