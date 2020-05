Con ForToGo i vostri piatti preferiti a pranzo e a cena direttamente a casa

Si chiama ForToGo ed è la nuova piattaforma che consente di ricevere comodamente a casa i piatti preferiti in soli 30 minuti a Lanciano e dintorni, Pescara, Montesilvano, Francavilla al Mare, Sambuceto, Silvi, Teramo, e L'Aquila. Il progetto che coniuga il mondo del cibo con quello dell'innovazione tecnologica risale ai mesi scorsi è di Giuseppe Valerio, 24 anni.

"Ho visto che in città mancava questo servizio – dice il giovane – e così, a dicembre dell'anno scorso, abbiamo iniziato a muovere i primi passi. Non è un app nata per l'emergenza in corso, ma si tratta di una coincidenza. La pandemia inizialmente ci ha fermato perché tutti i ristoranti hanno chiuso, poi qualcuno ha iniziato con la consegna a domicilio e tanti altri hanno preso fiducia. Oggi sono contento perché l'app dà lavoro anche a numerosi coetanei".

Sull'app, disponibile per iOs e Android, è possibile scegliere tra una ventina di ristoranti disponibili per il pranzo o la cena. Grazie alla geolocalizzazione, l'interfaccia segnalerà i partner più vicini, ogni cliente così potrà valutare le offerte, le occasioni e i menù scegliendo in base ai propri gusti e ordinando in assoluta sicurezza.

Dalla conferma dell'ordine, ForToGo effettuerà la consegna entro 30 minuti del cibo sempre caldo e fragrante grazie anche all'uso di un box all'avanguardia in fibra di vetro studiato appositamente per la conservazione del calore. Il pagamento dell'ordine può essere effettuato tramite app o in contanti al momento della consegna.

Cosa aspettate, scoprite i ristoranti aderenti e lasciatevi conquistare dal piatto che più vi stuzzica!

ForToGo

Sito web

Facebook

Instagram

Scarica l'app per iOs

Scarica l'app per Android