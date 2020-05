"Special Olympics Smart Games", l’iniziativa di Anffas Lanciano per atleti con disabilità

Si chiama Special Olympics Smart Games 2020, il nuovo progetto del C.S.E.O. "L’Aquilone" dell'ANFFAS Onlus di Lanciano che, dall’inizio della pandemia, continua ad offrire servizi ai propri assistiti, organizzando iniziative alternative e personalizzate in modo da garantire continuità, assistenza e supporto anche a distanza e in completa sicurezza.

Nel 2019, grazie alla collaborazione con l'ASD Lanciano Special, si è rinnovata l’affiliazione con Special Olympics Italia, movimento internazionale che promuove l’inclusione delle persone con disabilità intellettiva attraverso lo sport. Nel pieno dell’emergenza sanitaria che ha costretto tutti a casa e fermato ogni attività, sport incluso, l'Anffas Onlus di Lanciano ha accolto con entusiasmo l’iniziativa degli Special Olympics e ha proposto ai propri atleti la partecipazione agli Smart Games 2020, innovativi Giochi Intelligenti nati per combattere l'isolamento.

"Everywhere We Play" è il motto dei Giochi che, dal 10 al 31 maggio, rifletterà l’impegno e l’entusiasmo di Atleti Special di tutta Italia impegnati in prove unificate per disciplina. Saranno 12 gli Atleti ANFFAS che, dopo essersi dedicati alla realizzazione degli specifici attrezzi di disciplina e all’allestimento di un campo di gioco alternativo negli spazi fruibili, hanno ripreso gli allenamenti nelle discipline bocce e calcio impegnandosi in esercizi adattati al contesto abitativo. Genitori, fratelli e sorelle saranno supporter preziosi perché incaricati di registrare o fotografare le prove che saranno inviate al referente di ogni Team di appartenenza. In tutte le fasi gli atleti ed i familiari avranno la possibilità di comunicare, chiedere consigli e condividere esperienze e risultati con i consueti allenatori e tra di loro mediante l’utilizzo di canali tecnologici appositamente creati.

"Grazie alla tecnologia, al benessere provocato dall’attività fisica, all’entusiasmo dello sport, alla complicità tra familiari, alla grinta sollecitata da Special Olympics e alle iniziative alternative proposte dell'equipe dell'ANFFAS Onlus di Lanciano i nostri atleti, persone con disabilità del nostro territorio, hanno una possibilità in più per vivere serenamente questo difficile periodo", spiega il presidente, Carlo Martelli.

"Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze", questo il giuramento degli atleti che, quest’anno più che mai, meritano tifo e affettuosi applausi. In attesa delle premiazioni previste dal 14 al 19 giugno (periodo in cui si sarebbero dovuti svolgere i Giochi Nazionali a Varese) sarà possibile seguire gli aggiornamenti sulle pagine Facebook: Anffas Onlus Lanciano, Asd Lanciano Special, Special Olympics Italia Team Abruzzo e Special Olympics Italia