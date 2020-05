Nuovo avviso per i buoni spesa da lunedì 11 maggio

Sarà pubblicato il prossimo lunedì 11 maggio il nuovo avviso per chi non ha usufruito nelle precedenti tranche dei buoni spesa per generi alimentari e di prima necessità. Insieme ai buoni, che verranno distribuiti sia ai vecchi che ai nuovi beneficiari, saranno distribuite anche le mascherine chirurgiche messe a disposizione del Comune e dei cittadini bisognosi da Anxam.

“Raccomando a tutti di usare prudenza e di continuare ad applicare le misure di sicurezza note: - dice il sindaco Mario Pupillo - distanziamento fisico di almeno 1 metro, mascherine negli ambienti chiusi e divieto di assembramenti. Il coronavirus cammina sulle nostre gambe, non dimentichiamolo”.

Prosegue intanto la manifestazione di interesse, riservata ai ristoratori, per chi volesse usufruire di più spazio all’aperto fuori dalle proprie attività in vista della riapertura di bar e ristoranti. Gli interessati possono inviare la propria richiesta entro mercoledì 13 maggio [LEGGI QUI].