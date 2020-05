Ampliamento o nuova occupazione suolo pubblico per bar e ristoranti?

Nuove distanze sociali da rispettare?

Le attività di ristorazione e somministrazione in genere saranno costrette a limitare il numero di posti a sedere sia all’interno del proprio locale, che all’esterno su suolo pubblico, acuendo la già gravosa crisi economica che stanno vivendo tutti gli operatori del settore.

Per consentire alle attività di ripartire gli spazi e garantire le necessarie distanze di sicurezza alle persone che torneranno gradualmente a vivere la città, l’Amministrazione comunale intende effettuare un’indagine conoscitiva riguardo all’interesse degli esercenti titolari di pubblici esercizi e simili a ottenere un ampliamento o una nuova occupazione di suolo pubblico per il posizionamento di tavolini e sedie.

Gli esercenti interessati potranno manifestare il proprio interesse all’eventuale ampliamento o a richiesta ex novo, dell’occupazione del suolo pubblico a servizio dell’attività, inviando apposita dichiarazione per manifestare l’interesse al riguardo in carta semplice, corredata dalla relativa planimetria, all’indirizzo pec del Comune di Lanciano: comune.lanciano.chieti@legalmail.it , entro e non oltre il termine delle ore 12 del prossimo mercoledì 13 maggio 2020, recante il seguente oggetto: “Manifestazione d’interesse all’ampliamento o nuova occupazione di suolo pubblico”.

“Tutte le richieste - assicura l’assessore al Commercio, Francesca Caporale - verranno prese in considerazione al fine di modificare, quando possibile, i vincoli presenti”.