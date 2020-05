"Se hai dai, se non hai prendi"

“Se hai dai, non se non hai prendi”. Non è altro che un cestino calato da una finestra, proprio come facevano anni fa le nostre nonne per avere la spesa senza uscire di casa. Oggi però, quel cestino vuol dire solidarietà ed è l’iniziativa benefica della Tavolozza dei Sorrisi, associazione che si occupa di clownterapia dal 2014.

Il cestino si trova in piazza Unità d’Italia, per tutti ancora piazza della Vittoria, che, in questo tempo sospeso che stiamo vivendo ormai da 60 giorni si presenta sempre bellissima, ma tristemente vuota ed inattesa di tornare ad essere vissuta.

Il cestino è lì ad attendere mani generose che lascino generi di prima necessità e mani bisognose che possano prendere e portare a casa in questo momento di difficoltà, senza alcun timore o vergogna.