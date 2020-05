Venerdì 8 maggio riapre la Villa comunale di Lanciano

L'assessorato ai Giardini e Parchi pubblici comunica che a partire da venerdì riaprirà al pubblico la Villa comunale di Lanciano di viale Caduti di Nassirya. L'accesso sarà regolamentato dai volontari della Protezione Civile, nel rispetto delle norme del distanziamento fisico di almeno un metro tra le persone e il divieto di assembramenti tra le persone. La Villa comunale è stata preparata per la riapertura con il taglio dell'erba, una pulizia approfondita degli spazi e l'affissione all'ingresso degli avvisi con le regole. A partire dalla prossima settimana saranno riaperti anche il parco di viale Cappuccini nei pressi dello Stadio comunale e il parco del quartiere Santa Rita: in entrambi i parchi sarà vietato utilizzare i giochi e si potrà accedere nel rispetto delle norme di sicurezza su cui vigileranno i volontari della Protezione Civile.

I parchi saranno aperti dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, tutti i giorni, salvo in caso di pioggia.

“Abbiamo lavorato in questi giorni per riaprire in sicurezza e gradualmente le aree verdi più grandi: iniziamo dalla Villa Comunale per poi proseguire con i parchi di viale Cappuccini e Santa Rita la prossima settimana. Sarà molto importante rispettare le regole sia per l'accesso che per la permanenza nelle aree verdi, dove sarà vietato utilizzare i giochi per bambini come disposto dal Dpcm del 26 aprile. - dice l’assessore Giacinto Verna - Approfitto per ricordare che l'Amministrazione ha programmato entro la fine dell'anno l'acquisto e l'installazione di nuovi giochi nei parchi pubblici con un investimento di 100mila euro. I lavori pubblici sono ripartiti nel massimo rispetto della sicurezza dei lavoratori: i primi cantieri a riaprire sono stati quelli di Central Park e scuola elementare Olmo di Riccio. Seguiranno i lavori di messa in sicurezza della scuola D'Amico, torre ascensore del parcheggio di Sant'Egidio e lavori di restauro porta San Biagio la prossima settimana. Stesso discorso per lo sfalcio dell'erba e la manutenzione del verde pubblico, che ha subito un ritardo rispetto a quanto programmato a inizio anno dovuto allo stop alle attività per l'emergenza sanitaria: le operazioni sono iniziate questa settimana - conclude - nel rispetto delle norme di sicurezza e gradualmente interesseranno tutto il territorio comunale, come di consueto”.