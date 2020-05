Mezz’ora con... Mabel Fiorella Zagerra: "La mia laurea in pantofole in quarantena"

110 su 110 per la laurea magistrale in Economia di Mabel Fiorella Zagerra, nostra ospite ieri nell'intervista in diretta Instagram. Una discussione diversa, da dietro un pc e con le pantofole dell'unicorno, è quella che ci ha raccontato nella "Mezz'ora con...". Ma chi si aspetta una laurea triste e sottotono, sbaglia e non conosce l'indole di Fiorella.

"È stato bellissimo perché anche i miei parenti in Perù hanno potuto assistere e se fosse stata una discussione "normale", non sarebbe potuto succedere. - Ho fortemente voluto raggiungere questo traguardo ed esserci arrivata in questo periodo storico, tra figli, lavoro e covid, è stata una soddisfazione ancora più grande".

Qui l'intervista con Fiorella:





