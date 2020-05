Mezz’ora con... Pasquale Giovannelli: "Non lasciamo che sia la paura a vincere"

Sono stati e continueranno ad essere il braccio operativo di questa emergenza covid, portando generi di prima necessità, farmaci e conforto a chi ne ha più bisogno. Sono i volontari della Protezione Civile, riuniti nel COC (Centro Operativo Comunale) di Lanciano e che ieri abbiamo sentito nell'intervista in diretta Instagram di Zonalocale.

A chiacchierare con noi nella "Mezz'ora con..." c'è stato Pasquale Giovannelli, presidente dei Volontari del Soccorso San Filippo Neri che, insieme agli altri gruppi di volontariato ed in stretto contatto con l'assessorato alle Politiche Sociali, in queste settimane sta lavorando alacremente ed in prima linea per aiutare chi, da un giorno all'altro, si è ritrovato in emergenza sanitaria, economica e sociale.

Ecco l'intervista con Pasquale:

SEGUI ZONALOCALE SU INSTAGRAM >>> CLICCA QUI

GUARDA TUTTE LE INTERVISTE >>> CLICCA QUI