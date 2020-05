Mezz’ora con... Agnese Senerchia: "La scuola è etica, soprattutto adesso"

Nella "Mezz'ora con..." di ieri abbiamo parlato di didattica a distanza, tecnologie, esami online e prospettive per il ritorno sui banchi a settembre con Agnese Senerchia, professoressa di tecnologie, alla scuola media Mazzini di Lanciano.

Nell'intervista in diretta Instagram abbiamo quindi parlato di come la scuola è cambiata e di come, per forza di cose, si è dovuta adattare al periodo storico che stiamo vivendo tra lezioni a distanza, formazione per docenti ed il nuovo esame, per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, interamente online.

"È una nuova sfida anche per noi, - ha detto Agnese - ma voglio prenderla come un'opportunità di reinventarci ed imparare, tutti insieme, un nuovo modo di fare scuola e didattica, senza però mai perdere il contatto tra professori e alunni".

Ecco l'intervista con Agnese:





SEGUI ZONALOCALE SU INSTAGRAM >>> CLICCA QUI

GUARDA TUTTE LE INTERVISTE >>> CLICCA QUI