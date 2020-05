Fase 2, le cinque proposte della Lega Lanciano per la città

Sono 5 le nuove proposte che la sezione di Lanciano della Lega lancia la sindaco Mario Pupillo in attesa dell’inizio della “fase due”, dopo oltre 50 giorni di lockdown.

“Nelle scorse settimane, attraverso il nostro consigliere comunale, Antonio Di Naccio, abbiamo indicato otto possibili proposte ed iniziative al sindaco Mario Pupillo, animati da spirito di collaborazione nell’interesse della città di Lanciano, i suoi cittadini e l'intero comprensorio [LEGGI QUI]. - si legge in una nota della Lega Lanciano - Ciò nonostante, non abbiamo avuto alcun riscontro né richiesta di interlocuzione in merito, salvo dover annotare qualche commento ironico sui social network nei quali occupano il proprio tempo alcuni esponenti della maggioranza consiliare. Animati da buona fede operativa continuiamo ad offrire il nostro contributo e spirito di iniziativa ed, a tale rinnovato fine, formuliamo altre cinque proposte”.

E così la Lega Lanciano propone: di riaprire il cimitero, anche la domenica mattina, con ingresso prenotato e contingentato; un buono acquisto libri del valore di 15 euro (1 a famiglia) nelle librerie della città in auto certificazione; buoni giga, per la navigazione in internet, alle scuole, insegnanti e studenti per completare la didattica a distanza. La Lega propone inoltre di accantonare i contributi comunali non erogati per manifestazioni e ricorrenze, laddove eventualmente costretti ad annullarle, con futura destinazione che deciderà il comitato consultivo congiunto (politico/associativo) di cui è stata già richiesta la costituzione e la concessione gratuita suolo pubblico e spazi extra per commercianti fino al 31 dicembre 2021.