Mezz’ora con... Silvio Luciani: "Aspetto il 1° giugno senza polemiche, ma con voglia di fare bene"

"Utilizziamo questo periodo per organizzarci al meglio e non per fare polemica". Ce lo ha detto ieri, Silvio Luciani, hair stylist di Lanciano, nella "Mezz'ora con...", intervista in diretta Instagram di Zonalocale.

Con Silvio abbiamo parlato di ripresa, di nuove norme di sicurezza igienico-sanitarie e di come prepararsi al meglio al nuovo inizio, senza polemiche, piagnistei, ma con grande senso di responsabilità e senza mai perdere la positività.

Qui l'intervista con Silvio Luciani:

