Mezz’ora con... Roberta Salvatore: "I bambini hanno bisogno di capire, ma col sorriso"

"Mezz'ora con..." la giovane pediatra lancianese Roberta Salvatore. Abbiamo deciso di parlare di bambini, di come stanno affrontando questa crisi e come aiutarli al meglio a superarla, nell'intervista in diretta Instagram di ieri.

"I bambini sono delle spugne e sanno adattarsi alle situazioni molto meglio di noi adulti, - ha detto la pediatra in diretta - per questo è necessario che noi proviamo a spiegar loro quello che sta accadendo, con filastrocche, disegni e canzoncine, ma è giusto non tenerli all'oscuro di tutto. Anche perché basta una mascherina vista addosso a mamma e papà, per rendersi conto che qualcosa non va".

Ma nessun muso lungo, eccessive ansie o preoccupazioni. "Per quanto difficile, è importante farci vedere col sorriso, così un domani - ha spiegato - i nostri bambini ricorderanno questo momento solo come quello in cui sono stati di più con mamma e papà".

Ecco l'intervista con Roberta Salvatore:

