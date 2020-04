Lanciano, mercoledì 6 maggio riapre il mercato coperto

Riaprirà mercoledì 6 maggio il mercato coperto di piazza Garibaldi a Lanciano, dopo la delibera favorevole votata in giunta nella mattinata di oggi. È stato creato un percorso obbligato con un vademecum da rispettare rigorosamente per permettere a 36 ambulanti di poter tornare a vendere la propria merce, dopo due mesi di chiusura.

“La riapertura del mercato coperto - dice l’assessore al Commercio, Francesca Caporale - è un piccolo segnale di ritorno alla normalità che però non deve farci dimenticare che per la salute di tutti dobbiamo rispettare le regole e le distanze”.

Obbligatorio quindi il rispetto della distanza sociale di almeno 1 metro, così come l’uso di mascherine e guanti per venditori e clienti. Per ogni banco, sarà ammesso un solo venditore, sarà vietato stare in due, così come sarà vietata la vendita al di fuori del mercato.

Sarà possibile vendere solo dalle 7 alle 13 e potranno entrare contemporaneamente nella struttura 15 clienti per volta.

“Poter tornare ad acquistare prodotti a km0 è un primo passo per il sostegno all'economia reale della città, - conclude l’assessore - l'economia formata anche dai nostri commercianti e dai nostri ristoratori, che dovremo sostenere alla loro riapertura”.