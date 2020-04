Mezz’ora con... Barbara Di Castelnuovo: "Parola d’ordine: positività!"

"Quest'anno non dobbiamo pensare al guadagno, ma a salvarci". Commercio, futuro e prospettive. Di questo abbiamo parlato ieri nella Mezz'ora con... Barbara Di Castelnuovo, proprietaria di un negozio di abbigliamento per bambini in centro, nell'intervista in diretta Instagram di Zonalocale.

Tra le poche "fortunate" ad aver già potuto ritirare su la serranda della sua attività, ci ha raccontato com'è stato tornato a lavorare, quali e quante precauzioni ha dovuto - e deve - prendere ogni giorno, ma soprattutto, ci ha voluto parlare del sorriso, il suo e quello delle sue clienti.

Ecco l'intervista con Barbara:





