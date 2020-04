La serata astronomica si sposta su Facebook con gli Astrofili Frentani

Da oltre venti anni le serate astronomiche del Gruppo Astrofili Frentani rappresentano momenti di incontro per osservare il cielo, parlare di astronomia, scambiare idee e opinioni. Centinaia di appassionati e curiosi si avvicinano ai telescopi per dare uno sguardo più approfondito agli oggetti celesti. Oggi L’emergenza coronavirus ci ha allontanati. Ma perché fermare la curiosità verso le meraviglie del cosmo? Le serate astronomiche del gruppo Astrofili Frentani non si ferma e si sposta sui social.

Stasera, martedì 28 aprile, alle 21.30, “La notte dell’asteroide”, una diretta Facebook in occasione del passaggio ravvicinato dell’asteroide 1998 OR2, che avverrà la mattina dopo. I componenti dell’associazione astronomica lancianese saranno collegati in diretta per mostrare le immagini raccolte dai loro telescopi, discutere gli aspetti scientifici di questo “visitatore” cosmico e raccontare il grande mondo degli asteroidi e delle comete. Perché in questi giorni di vagabondi astronomici non c’è solo l’asteroide: c’è anche la cometa Atlas, che avrebbe potuto essere un grande spettacolo ma che ha incontrato una sorte diversa, disintegrandosi in più pezzi e diventando ormai praticamente invisibile.

Nello stile informale che ha sempre caratterizzato le manifestazioni astronomiche lancianesi, la diretta Facebook vedrà diversi interventi che spazieranno dall’osservazione vera e propria al telescopio per giungere alla mitologia, alla composizione di questi corpi celesti e ai potenziali pericoli di impatto per la Terra.