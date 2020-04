Mezz’ora con... Marusca Miscia: "Ripartiamo dalla Cultura"

Seppur con cautela, ci sono già alcune ipotesi sul tavolo per far sì che anche il settore Cultura possa, non senza difficoltà, vedere una fase 2, dopo il difficile periodo di quarantena. Ne abbiamo parlato ieri nella "Mezz'ora con...", intervista in diretta Instagram, con l'assessore alla Cultura del Comune di Lanciano, Marusca Miscia, per capire insieme come fare in modo che la Cultura non soffra più del dovuto questa difficile ripresa.

"È chiaro che i grandi eventi come le Feste di Settembre o il Mastrogiurato sono impensabili così come li abbiamo sempre vissuti - ha detto l'assessore Miscia in diretta - ma stiamo lavorando, assessorato e operatori del settore, per trovare nuove forme di spettacolo valorizzando ad esempio i nostri artisti locali ed utilizzando spazi all'aperto e modi di operare nuovi... e perché no, anche un drive in di cui si parla tanto".

Qui l'intervista con l'assessore Marusca Miscia:

