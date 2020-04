Piazza Plebiscito si illumina con il tricolore

Lanciano si illumina con il tricolore. Il palazzo comunale ed il monumento ai Caduti in piazza Plebiscito, da stasera, si tingono di verde, bianco e rosso, per la celebrazione del 75esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascimo.

Quella di domani mattina, sarà una cerimonia come sempre sentita, ma stavolta ridotta, in ottemperanza delle disposizioni del Ministero dell’Interno in questo difficile periodo di quarantena a causa della pandemia di Covid.

Per ovviare quindi ad una cerimonia più ristretta, il Comune di Lanciano ha deciso di illuminare la piazza con i colori del nostro tricolore con degli avanzati proiettori led architetturali RGB, a basso consumo e ad alta efficienza.

“Invito la cittadinanza a partecipare attraverso la diretta Facebook di domani mattina e a vivere distanti ma uniti questo giorno di Festa così importante per la nostra Repubblica - dice il sindaco Mario Pupillo - e i valori di libertà, democrazia, antifascismo su cui si fonda la nostra Costituzione”.