Mezz’ora con... Andrea Tenaglia: "L’Estate Musicale Frentana non si ferma"

"L'Estate Musicale Frentana non si ferma", così Andrea Tenaglia, il direttore artistico dell'omonima istituzione che da quasi 50 anni si occupa di musica e didattica concertistica a Lanciano, ha salutato il pubblico di Lanciano nell'intervista in diretta Instagram di Zonalocale, "Mezz'ora con...".

Con il musicista in forze al Teatro dell'Opera di Roma, abbiamo parlato di musica, cultura ed eventi, cercando di capire come poter incastrare nuove norme sanitarie, sicurezza per pubblico ed operatori del settore cultura ed il valore indifferibile che teatro e concerti hanno, da sempre.

"È inutile rassicurare su una stagione estiva dell'Estate Musicale Frentana assolutamente normale. - ha detto Andrea nell'intervista in diretta - Non vogliamo però fermarci, e non ci fermeremo. D'estate, forse, anche con un solo appuntamento, ma contiamo di recuperare tutto in autunno, magari in occasione della festa di Santa Cecilia, in attesa del 50esimo anniversario dell'EMF".

Ecco l'intervista con Andrea:

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/2TPHJORsUws" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

