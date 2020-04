Nuove mascherine e tute certificate in dono all’ospedale di Lanciano

C’è anche l'Ecologica Sangro, la società per azioni della famiglia Di Zio che opera nei servizi ambientali, a dare una mano nell’emergenza coronavirus, a chi è impegnato in prima linea.

La nota azienda ha acquistato mascherine FFP2, tute chimiche, tute antivirus e mascherine chirurgiche, tutte certificate, per un valore di 10 mila euro. I dispositivi sono stati consegnati alla Farmacia del "Renzetti", a disposizione di tutti gli operatori.

“Abbiamo a cuore il tema della sicurezza del personale - ha detto il presidente, Alessandro Di Francesco - per questo abbiamo investito sui materiali di protezione. L'ospedale ne ha un gran bisogno, perché il consumo quotidiano è elevato, e noi, da sempre vicini alle necessità del territorio, abbiamo voluto dare il nostro contributo pensando agli operatori e all'impegno profuso ogni giorno in ospedale. Abbiamo profonda gratitudine per loro e l'abbiamo espressa con questo nostro piccolo gesto”.