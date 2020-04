Mezz’ora con... Gianluca Mastrocola: "In Spagna proprio come Italia"

In lockdown in Spagna come in Italia, pensando a Lanciano e a chissà quando potrà tornare. Nella "Mezz'ora con..." , intervista in diretta Instagram di Zonalocale, ieri abbiamo parlato con Gianluca Mastrocola , chirurgo plastico lancianese, che vive e lavora a Madrid da ormai due anni.

"Siamo arrivati un po' in ritardo rispetto all'Italia, ma alla fin fine ora ci troviamo nella stessa situazione. - ha detto Gianluca - E devo dire la verità, dal primo giorno ho cercato di trovarmi una routine quotidiana che mi sta aiutando a non viverla così male. Ed è quello che consiglio a tutti gli altri".

Qui l'intervista con Gianluca:





