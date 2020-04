I radiologi di Lanciano ricordano Guido Bosco

“Il nostro cuore gronda di tristezza e non troviamo le parole giuste per esprimere il dolore per la perdita prematura di Guido Bosco. Radiologo, amico, uomo generoso, buono e onesto, appassionato del suo lavoro, sempre disponibile e pronto a dare il massimo, professionalmente e umanamente”. Parlano così il primario Mario D’Arcangelo ed i radiologi, tecnici e infermieri di Lanciano e Atessa, a seguito della scomparsa del collega Guido Bosco.

“Perdiamo un collega di valore che era risorsa preziosa per l'ospedale di Lanciano e per l'intera Azienda, che abbiamo sempre amato anche per il suo grande cuore, che poi lo ha tradito portandolo via alla sua famiglia e a tutti noi. - dicono i colleghi - Ci lascia l’eredità importante del suo esempio, dei sorrisi che ci siamo scambiati, dell'affetto, della dedizione a questo lavoro. Starà a noi riempire il vuoto grande che lascia con il ricordo sempre vivo di quello che ha rappresentato per noi e che abbiamo costruito insieme. Ti vogliamo bene Guido”.