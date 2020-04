Ha 25 anni, è uno studente all'università di Pescara ma la sua vera passione sono internet ed il mondo dell'informatica. È stato il giovane Marino Testa l'ospite di ieri dell'intervista in diretta Instagram "Mezz'ora con..." . Con lui abbiamo parlato di come sta affrontando le lezioni all'università in questo particolare momento storico ma soprattutto, di come ha deciso di impiegare il suo tempo mettendosi a disposizione di enti di formazione per aiutarli nella gestione della nuova didattica a distanza.

Ecco l'intervista con Marino:

