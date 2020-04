Mezz’ora con... Roberto Colacioppo: "Cerchiamo la positività anche in questo momento"

Dopo la pausa del weekend, torna l'appuntamento delle 18 con "Mezz'ora con...", l'intervista in diretta Instagram sul profilo di Zonalocale. Ospite di ieri, il fotografo lancianese Roberto Colacioppo che ci ha parlato sì di lavoro, ripresa e preoccupazioni, ma soprattutto di come guardare al mondo, da dietro l'obiettivo, con la positività ed il sorriso, nonostante tutto.

"Anche grazie al mio lavoro - ha detto Roberto durante la diretta Instagram - ho avuto l'opportunità di girare un po' di più per documentare ciò che sta accadendo. Ma non mi sono mai voluto soffermare sulle tristezze di questo momento, bensì ho cercato di cogliere il bello della speranza e della solidarietà, dai volontari ai cittadini comuni".

E anche per quanto riguarda i progetti, lavorativi e associativi, non si è di certo fermato. "L'80% delle cerimonie di quest'anno sono saltate ma, insieme ai nostri clienti, - ha spiegato - abbiamo cercato di trovare soluzioni per tutti per il 2021. E anche con l'associazione Social Photo Street, seppur virtualmente, ci stiamo muovendo per un autunno all'insegna della fotografia.





Qui l'intervista a Roberto:













SEGUI ZONALOCALE SU INSTAGRAM >>> CLICCA QUI

GUARDA TUTTE LE INTERVISTE >>> CLICCA QUI