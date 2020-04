Niente lezioni? I docenti degli Eroi Ottobrini donano alla Asl i soldi del carburante risparmiato

I docenti non prendono l'auto per andare a scuola e i soldi risparmiati per il carburante li devolvono alla Asl Lanciano Vasto Chieti per l'emergenza Coronavirus.

È accaduto all'Istituto Comprensivo "Mario Bosco”, nella scuola Eroi Ottobrini, di Lanciano, dove per iniziativa della dirigente scolastica Mirella Spinelli, coadiuvata dalla docente Gabriella Schips, è stata avviata una raccolta fondi, alla quale hanno aderito anche la farmacia Giacci, l'associazione Azzurra Basket e alcuni privati, oltre agli stessi insegnanti che hanno contribuito con la modalità decisamente originale del corrispettivo benzina.

L'Istituto ha versato 4.900 euro sul conto dedicato Covid-19 per esprimere vicinanza al sistema sanitario impegnato a fronteggiare l’emergenza. “Siamo grati a tutti gli operatori - ha scritto la dirigente - che sono in prima linea, mettendo anche a rischio la propria vita”.