Mezz’ora con... Alessandro Lumachi: il lockdown della musica

"Come sempre la cultura sarà l'ultima a ripartire, ma noi ci faremo trovare pronti". Nella "Mezz'ora con..." di ieri, intervista in diretta Instagram di Zonalocale, con Alessandro Lumachi, insegnante di scuola media e violoncellista, abbiamo parlato di come il sistema spettacoli potrà ripartire dopo il lockdown.

Una ripartenza non facile, segnata tanti cambiamenti, alcuni dei quali preoccupanti, altri difficili da mettere in atto, ma senza dubbio necessari per non bloccare la musica e la cultura e quanti lavorano archetto alla mano.

Qui l'intervista con Alessandro:

