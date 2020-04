Mezz’ora con... Raffaele Jair: "Continuate a sorridere, anche con le mascherine"

"Continuare a sorridere, anche da sotto le mascherine". È questa la ricetta del dj ed animatore Raffaele Di Nunzio, per tutti "Jair", ieri ospite della "Mezz'ora con...", intervista in diretta Instagram di Zonalocale. Dalle prime misure restrittive emanate dal governo Conte, Raffaele ha iniziato una serie di dirette sui social, una delle quali proprio dall'account Instagram di Zonalocale per intrattenere ed intrattenersi in questo periodo di stop forzato.

Ma la vera preoccupazione, per chi vive di serate ed eventi, ora va alla stagione estiva che è ormai alle porte e, con il rischio contagio ancora elevato, si preannuncia la più difficile di sempre. "La cultura, il turismo e l'intrattenimento rappresentanto il 13% del Pil nazionale. - dice Raffaele - Sicuri di volerne (o poterne) fare a meno?".

Qui l'intervista con Raffaele:

