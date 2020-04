Mezz’ora con... Antonella Fratangelo: "Poter svolgere - a metà - il mio lavoro mi ha aiutato"

"A lavoro per legge? No, io lo faccio per passione". È stata Antonella Fratangelo, ieri, l'ospite dell'intervista in diretta Instagram per la "Mezz'ora con..". Antonella si trova gestire un bar tabacchi e per questo, a dovre fronteggiare una situazione agli antipodi: il bar deve stare chiuso, mentre la tabaccheria deve essere aperta. Per cui, se da un lato si è trovata costretta a spegnere la macchinetta del caffè e ad usare i tavolini del bar come divisorio, dall'altro ha dovuto provvedere autonomanente a minursi di tutti i dispositivi di protezione individuale per poter garantire il miglior servizio ai clienti.

"Il lavoro, per quanto poco, in questo periodo senza dubbio aiuta. - ha detto Antonella nell'intervista - ma lo stress, l'ansia e la paura per ciò che accadrà dopo, ahimè, oggi ci accomunano tutti".

Ecco l'intervista con Antonella:

SEGUI ZONALOCALE SU INSTAGRAM >>> CLICCA QUI

GUARDA TUTTE LE INTERVISTE >>> CLICCA QUI