Mezz’ora con... Maddalena Valentini: "Per vincere bisogna sapersi reinventare"

"Per sopravvivere bisogna sapersi reinventare". È questa la ricetta per guardare al dopo covid di Maddalena Valentini, commerciante lancianese e wedding planner, ospite ieri dell'intervista in diretta Instagram nell'appuntamento "Mezz'ora con...".

30 minuti per parlare di commercio nella difficile situazione che stiamo vivendo e di come provare ad affrontarla al meglio. "Dopo l'iniziale momento di sgomento, ho subito cercato di trovare il positivo da una situazione che di positivo ha ben poco". Ha detto Maddalena durante l'intervista. "E così ho iniziato ad utilizzare di più i miei canali social, a far conoscere le ditte che scelgo minuziosamente, a fare delle dirette Instagram e Facebook per sentirmi più vicina alle mie clienti e poi, - sottolinea - ho iniziato a provare con le vendite online e, devo dire, di essermi trovata bene".

Insomma, l'importante è non darsi per vinti e provare, nonostante tutto, a cavalcare l'onda... provando anche ad imparare a fare ghirlande, centrotavola e portatovaglioli, come ci ha fatto vedere lei ieri in diretta.

