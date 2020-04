L’istituto "Mario Bosco" dona 30 tablet ai suoi alunni per le lezioni a distanza

30 tablet sono stati donati dall’istituto comprensivo “Mario Bosco” a 30 alunni della scuola primaria “Eroi Ottobrini” e la media “Mazzini” per aiutarli nella didattica a distanza.

Il Ministero dell’Istruzione ha stanziato ben 70 milioni di euro per l’acquisto di device, da parte delle scuole, per gli alunni che ne hanno più bisogno. "Così noi abbiamo immediatamente fatto richiesta ma, visti i tempi lunghi della burocrazia, - dice la dirigente scolastica Mirella Spinelli - soprattutto in questo momento di lockdown, abbiamo deciso di non aspettare l’arrivo del materiale, ma di donare i nostri tablet e di consegnarli ai nostri ragazzi”.

E così sabato scorso, con rigorosi appuntamenti per evitare assembramenti, c’è stata la consegna ai genitori che, con grande senso di responsabilità, si sono recati nella scuola elementare “Eroi Ottobrini” per ricevere il tablet.

“Inoltre - conclude la dirigente - abbiamo aperto un conto corrente per effettuare una donazione alla Asl Lanciano Chieti Vasto e, già la settimana scorsa, abbiamo fatto il primo bonifico di 4.900 euro. Il conto, intanto, - conclude Mirella Spinelli - resta aperto per proseguire nelle donazioni”.