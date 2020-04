Gli ex della Virtus Lanciano scendono in campo per l’ospedale Renzetti

È partita ufficialmente oggi l’asta di beneficenza con le magliette, ben 24, donate da ex calciatori della Virtus Lanciano.

Oltre alla associazione Progetto Etiopia Onlus di Lanciano, riferimento dell’iniziativa, ci sono anche l’ex calciatore della Virtus Lanciano, Domenico Di Cecco, vero motore ed anima della iniziativa e l’avvocato Paolo Sisti quale coordinatore e copromotore a sostegno della campagna di raccolta fondi con la vendita di 24 magliette di ex calciatori della Virtus Lanciano, sulla piattaforma eBay dal 14 aprile.

“In questa situazione drammatica per così tante famiglie e pazienti ricoverati per il Covid 19 in Italia e nel mondo, abbiamo voluto chiedere a tutti gli ex calciatori della Virtus Lanciano, dichiarano i tre organizzatori, di fare un grande gesto d’amore: - commenta il presidente di Progetto Etiopia Onlus, Angelo Rosato - mettere a disposizione le proprie magliette per una asta benefica finalizzata all’acquisto di materiale sanitario da donare all’ospedale Renzetti di Lanciano. Per infondere speranza, dare la forza per lottare fino in fondo e per uscire da questo dramma epocale”.

Un inno d’amore e di energia positiva da parte degli ex calciatori della Virtus che non hanno mai smesso di amare la nostra città ed i propri tifosi e che hanno risposto in massa donando le proprie magliette da mettere all’asta partita oggi. Il loro, un abbraccio virtuale colmo d’affetto e di profondi valori ed un segnale forte per superare questo periodo complicato e veramente doloroso.