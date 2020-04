Libertà in Azione su ospedali: "Ok a investimenti su Atessa, ma non a danno di Lanciano"

“Accogliamo con favore gli investimenti disposti dalla Asl e dalla Regione sul presidio di Atessa per l’assistenza ai pazienti Covid, ma ci preoccupa il fatto che in un momento di emergenza si parli di programmi sui quali sarà costruito anche il futuro di una struttura della quale era già stato definito il ruolo nell’ambito della nuova rete ospedaliera. È cambiato qualcosa nei progetti della Regione? E in questi progetti che ruolo avrà l’ospedale di Lanciano, che continua a patire carenze infrastrutturali urgenti, che non possono essere risolte solo con la costruzione del nuovo Renzetti?”.

A chiederlo sono Tonia Paolucci e Riccardo Di Nola, consiglieri del gruppo Libertà in Azione al consiglio comunale di Lanciano.

“Precisiamo subito che la nostra non è una polemica di retroguardia campanilista – spiegano i rappresentanti della minoranza – ma una richiesta di chiarezza nei confronti della nostra città e di un importante territorio di riferimento. Fino a ieri ci era stato spiegato che per il presidio di Atessa, era stata avanzata al tavolo di monitoraggio la riclassificazione da presidio territoriale di assistenza a ospedale di area disagiata. Status che prevede, comunque, un numero limitato di discipline e posti letto, che il San Camillo già poteva assicurare. Oggi, però, sentiamo parlare di altro peso futuro del nosocomio. Cosa significa? Soprattutto, essendo noi consapevoli che in provincia di Chieti non è possibile allargare ulteriormente la rete ospedaliera, non vorremmo che il potenziamento di Atessa venisse fatto a spese del presidio di Lanciano, che già il centrosinistra negli ultimi anni aveva provveduto a spogliare di risorse e professionalità”.

“Ribadiamo – proseguono - che qui il campanile non c’entra: quello che ci interessano sono i contenuti oggettivi e il diritto di una comunità a vedersi garantito un diritto che non può essere messo in discussione con la solita retorica della sinergia, che invece per anni ha significato semplicemente spacchettamenti che hanno portato solo al depotenziamento del nostro ospedale”.

Intanto Libertà in Azione ha scelto di mettere a disposizione dei cittadini di Lanciano un numero whatsapp e un indirizzo e mail, a cui chiunque può rivolgersi per qualunque necessità.

“È il momento di unire le forze per uscire il prima possibile dall’emergenza Covid 19 – concludono i consiglieri – e in quest’ottica abbiamo deciso di avere anche un confronto quotidiano con l’amministrazione comunale, per individuare le migliori strategie e azioni per ridurre i disagi ai nostri concittadini e accompagnarli verso il lento ritorno alla normalità. L’auspicio è che, pur rimanendo su posizioni politiche distinte e distanti, si possa collaborare insieme per il bene della nostra Lanciano”.