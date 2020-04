Iniziata questa mattina a Lanciano la consegna dei buoni spesa ai cittadini beneficiari

Il settore Servizi alla persona del Comune di Lanciano ha reso note le modalità di consegna dei buoni spesa per generi alimentari e di prima necessità alle famiglie che ne hanno fatto richiesta entro il termine del 6 aprile e che hanno ricevuto la comunicazione di assegnazione del beneficio tramite mail o telefono. I buoni spesa saranno consegnati giovedì 9 aprile e venerdì 10 aprile, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, in quattro sportelli appositamente individuati e dedicati del Comune di Lanciano, con il criterio della lettera iniziale del cognome del beneficiario.

L'assessorato alle Politiche sociali ha ricevuto in totale 423 domande, di cui 373 ammesse al beneficio, 40 non ammesse e 10 in integrazione. Diverse richieste sono state duplicate sia tramite il canale mail che tramite il numero whatsapp messo a disposizione. Sono state lavorate tutte le istanze giunte fino alle ore 24 del 6 aprile; le domande arrivate dopo la scadenza del termine saranno valutate nei prossimi giorni. Inoltre, a partire da giovedì 9 aprile, saranno accettate esclusivamente le istante inviate tramite mail agli indirizzi mail: comune.lanciano.chieti@legalmail.it e segretariatosociale@lanciano.eu; non verranno dunque più accettate le istanze inviate tramite whatsapp. I buoni spesa sono spendibili negli esercizi commerciali di alimentari e generi di prima necessità che sono stati accreditati per l'emergenza covid19: Bottega del Gusto, via Bocache 10; Paione srl, via per Treglio 34; Conad Adriatico, variante Frentana SS84; Salumi e Formaggi Antonio, via Rosato 38; Oasi, via Santo Spirito 119; Todis, via per Treglio 53; Tigre Amico, via Fagiani 8; Eurospin, via per Fossacesia 133; Punto Sma, via Belvedere 40.

"Stiamo procedendo con rapidità per poter assicurare alle famiglie l'uso dei buoni spesa in vista di Pasqua. La stragrande maggioranza delle istanze sono state ammesse al beneficio, alcune sono state inviate due volte sia tramite whatsapp che tramite mail. Per le poche che non sono state ammesse provvederemo comunque a far pervenire un pacco spesa grazie all'iniziativa della spesa sospesa cui hanno aderito tanti cittadini e numerosi negozi alimentari della città, nessuno verrà lasciato indietro in questo momento di difficoltà", sottolinea l'assessora alle Politiche Sociali Dora Bendotti.

Nello specifico, il calendario della consegna con orari e lettere:

GIOVEDì 9 APRILE

iniziale cognome lettere A - B: dalle ore 9 alle ore 13 - Sportello 1 Palazzo Comunale (Portineria)

lettere H - I - K - L: dalle ore 15 alle 18 - Sportello 1 Palazzo Comunale (Portineria)

lettere E - F - G: dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 18 - Sportello 2 Ufficio Avvocatura Comune in piazza Plebiscito 59

lettere C - D: dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 18 - Sportello 3 e Sportello 4 Segretariato Sociale via dei Frentani 27

VENERDì 10 APRILE

iniziale cognome lettere N - O - P: dalle ore 15 alle 18 - Sportello 1 Palazzo Comunale (Portineria)

lettere Q - R - S: dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 18 - Sportello 2 Ufficio Avvocatura Comune in piazza Plebiscito 59

lettera M: dalle ore 9 alle 13 - Sportello 3 e Sportello 4 Segretariato Sociale via dei Frentani 27

lettera T - U - V - W - Z: dalle ore 15 alle 18 - Sportello 3 e Sportello 4 Segretariato Sociale via dei Frentani 27