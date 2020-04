Covid19, il Rotary di Lanciano dona al Renzetti sistema di monitoraggio

Un piccolo gioiello tecnologico, flessibile e completo, che permette di compiere un salto in avanti nel monitoraggio dei pazienti critici. Si chiama "Carescape One" il sistema donato dal Rotary Club di Lanciano alla Rianimazione del "Renzetti", che consente di usare lo stesso monitor universale per tutte le necessità di monitoraggio e trasporto intraospedaliero. Con il suo design basato sulla tecnologia dei parametri “smart”, il monitor fornisce la totale flessibilità e garantisce una completa continuità del dato tra le diverse aree di cura. Carescape One è dotato di ampio schermo per visualizzare le condizioni del paziente, ed in grado di acquisire i parametri vitali senza interruzioni.

L'apparecchio è stato consegnato dal presidente Alberto D'Alessandro, accompagnato dal prefetto di club Vincenzo Travaglini, al direttore dell'Unità Operativa "Anestesia e Rianimazione" Daniela Albanese, che ha espresso via soddisfazione per la donazione ricevuta.

"Il desiderio del Rotary di Lanciano - ha detto D'Alessandro - è sostenere l'attività del nostro ospedale nell'ambito di questa pandemia, nella quale il Renzetti è stato indicato ospedale no Covid dentro la rete aziendale della provincia di Chieti. Per questo primo acquisto abbiamo impegnato fondi del nostro bilancio, ma è ancora in corso la raccolta fondi per dotare la Rianimazione di altri dispositivi elettromedicali che si rendono necessari per garantire migliore qualità dell'assistenza ai pazienti ricoverati".