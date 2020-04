Mezz’ora con... Dora Bendotti: "La solidarietà è il risvolto positivo di questo periodo"

Aiutare e lasciarsi aiutare. Di questo abbiamo parlato con l'assessore alle Politiche Sociali, Dora Bendotti, nell'intervista in diretta Instagram per la rubrica "Mezz'ora con...".

L'assessore ci ha parlato dei buoni spesa in favore dei più bisognosi, dei numeri di sostegno psicologico messi a disposizione dall'assessorato e di come poter aiutare e fare del bene in questo momento, a partire dalla spesa sospesa.





Nell'intervista con Dora Bendotti tutti i dettagli:





