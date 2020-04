Mezz’ora con... don Angelo Giordano: "Questa settimana santa in silenzio può essere un’opportunità"

"Il silenzio di questa settimana santa ci aiuterà a riscoprire il vero significato della Passione di Cristo e della Pasqua, divisi fisicamente, ma interconnessi come mai fino ad ora". Sono state queste le parole di don Angelo Giordano nell'intervista in diretta Instagram di ieri per la rubrica "Mezz'ora con...".

Il giovane parroco frentano ci ha parlato di come affrontare al meglio questa settimana santa in quarantena, orfani dei soliti e tradizionali riti, ma con l'opportunità di vivere questo periodo, non solo pasquale, cercando ognuno la propria opportunità di crescita interiore per riscoprirci, anche se lontani, davvero come fratelli.





Ecco l'intervista con don Angelo:









