Mezz’ora con... Francesca Caporale: "Quando torneremo alla normalità, aiutiamo i commercianti"

Commercio, mobilità, controlli e contenimento. Abbiamo parlato di questo e molto altro sabato scorso, nell'intervista in diretta Instagram con l'assessore a Commercio e Mobilità del Comune di Lanciano, Francesca Caporale, per la rubrica "Mezz'ora con...".

Con l'assessore abbiamo affrontato la tematica del commercio in città e di come, istituzione e cittadini, una volta passata la tempesta, possano aiutare i commercianti che ora si trovano in difficoltà a tirare su le saracinesche e a guardare al futuro davvero con uno sguardo verso l'arcobaleno.

Ecco l'intervista con l'assessore Caporale:













