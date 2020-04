Buoni spesa: prorogati al 6 aprile i termini per la presentazione della richiesta per gli esercenti

Il settore Servizi alla persona del Comune di Lanciano ha prorogato alle ore 12.00 di lunedì 6 aprile il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse degli esercenti commerciali ad essere accreditati nella lista per la fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità attraverso i buoni spesa che saranno distribuiti dallo stesso settore a partire da venerdì. Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri 0872707633 - 634 - 636 - 637.

È stata inoltre disposta, con ordinanza del sindaco Mario Pupillo, la proroga della sospensione dei mercati settimanali e del mercato coperto fino al 13 aprile e comunque fino al termine dell'emergenza sanitaria. Il settore Programmazione urbanistica mobilità e traffico ha prorogato sia la sospensione delle zone a traffico limitato Borgo e Lancianovecchia, che l'istituzione della sosta gratuita nei parcheggi a pagamento del Comune di Lanciano fino alle ore 7 del 24 aprile.