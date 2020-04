Mezz’ora con... Andrea Castelfranato: musica e parole per sconfiggere le ansie

Si è parlato di musica come terapia, passatempo e valido rimedio contro lo stress e l'ansia nell'appuntamento di ieri con "Mezz'ora con...". Nell'intervista in diretta Instagram, abbiamo chiacchierato con il musicista lancianese Andrea Castelfranato che ci ha parlato dei suoi ultimi album, di come la musica lo stia aiutando in questo periodo e di quanto, però, gli manchi il rapoorto con il palco, il pubblico.

Chitarra in mano, ci ha anche suonato alcuni dei suoi brani e concluso con un omaggio a Pino Daniele.

Ecco l'intervista con Andrea:

















