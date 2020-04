Donate tute al reparto di Radiologia, il ringraziamento del personale sanitario

Arriva dal direttore Mario D’Arcangelo e da tutto il reparto di Radiologia dell’ospedale Renzetti di Lanciano il ringraziamento alla contrada Briccioli di Altino e alla Ferramenta Marra per la donazione delle tute necessarie a svolgere l’attività quotidiana per tutto il personale medico.

"In questo momento di difficoltà per tutti, - commenta il dottor D’Arcangelo - è un conforto per noi l’aiuto nel nostro duro lavoro e la solidarietà concreta di persone che ci offrono in tal modo un importante sostegno nel proseguire la nostra attività e la nostra lotta contro questo nemico invisibile. Uniti ce la faremo”.