Lanciano, sale a 30 il numero dei contagi, quarto decesso per covid

Quarto decesso a Lanciano per covid. È una 80enne ad essere venuta a mancare a causa del coronavirus e il numero dei contagiati sale a 30 in città. È dirlo è il sindaco Mario Pupillo, nel suo bollettino social quotidiano in cui aggiorna i cittadini sulla situazione frentana.

“Il numero di infetti e e ricoverati, in Abruzzo, è in crescita, per cui è necessario continuare a rispettare il distanziamento sociale e le misure restrittive imposte dal governo. - commenta il sindaco - Siamo ancora nella fase acuta, è per cui indispensabile proseguire nei nostri comportamenti virtuosi per non abbassare la guardia e sconfiggere il virus”.

Il sindaco comunica inoltre l’attivazione di un conto corrente postale per raccogliere contributi e donazioni. Da oggi è quindi possibile effettuare donazioni o tramite il conto corrente postale intestato a "Comune di Lanciano - servizio Tesoreria" numero 1031273616 o tramite bonifico, sempre intestato a "Comune di Lanciano - servizio Tesoreria", iban IT59F0760115500001031273616 precisando la causale: "donazione emergenza coronavirus”.

“Ci aspettano altri 15 giorni di restrizioni - chiude Pupillo - compresi i giorni festivi della Pasqua ma è un sacrificio che siamo chiamati a compiere per uscire, tutti insieme, da questa situazione drammatica”.