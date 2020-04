Mezz’ora con... Sara Varanese: "Ci siamo scoperti resilienti, continuiamo così"

Neurologa all'ospedale San Pio di Vasto, mamma e convinta che restare a casa sia la via giusta. È Sara Varanese la protagonista della "Mezz'ora con..." di ieri, in diretta sul profilo Instagram di Zonalocale.

Abbiamo parlato di contagi, tamponi, fake news e di com'è cambiato il lavoro in ospedale dall'inizio dell'emergenza. Di quanto la paura ci sia (stata) e di quanto sia indispensabile continuare con queste misure restrittive per sconfiggere il virus e tornare alla nostra vita normale. Una chiacchierata interessante, per toglierci dei dubbi ed aiutarci, forse, ad avere qualche certezza in più sul periodo che stiamo vivendo.

L'intervista con Sara:









