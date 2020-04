Buoni spesa nominali, pubblicato il bando del Comune di Lanciano

È stato pubblicato l’avviso pubblico dell’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Lanciano per l'individuazione di esercenti commerciali interessati alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità assegnati tramite buoni spesa nominali, a favore di cittadini svantaggiati dagli effetti economici derivanti dall'emergenza sanitaria da coronavirus e in stato di bisogno.

Gli esercenti interessati potranno presentare istanza di partecipazione attraverso l'apposito modulo predisposto dai Servizi Sociali del Comune di Lanciano, disponibile sia in allegato che sul sito istituzionale del Comune di Lanciano.

Le istanze dovranno pervenire esclusivamente all'indirizzo pec comune.lanciano.chieti@legalmail.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 di domani giovedì 2 aprile 2020 con il seguente oggetto: “Richiesta di accreditamento emergenza Covid19 per la costituzione dell'elenco dei soggetti accreditati per la fornitura di buoni spesa di prima necessità”. La mail dovrà contenere, oltre all'istanza di partecipazione, anche la documentazione debitamente sottoscritta relativa alla accettazione dei criteri erogazione buoni spesa di prima necessità e alla informativa privacy.