Terzo decesso a Lanciano, salgono a 80 i cittadini in quarantena

Gli infetti a Lanciano restano 29, mentre il numero dei cittadini in quarantena sale a 80, ce ne sono infatti 15 in più rispetto ai 65 di ieri. A fornire questi numeri è il sindaco Mario Pupillo nel suo quotidiano appuntamento social informativo in cui, purtroppo, riferisce anche del terzo decesso per covid in città.

“Il numero degli infetti, in realtà, - precisa il sindaco - non è salito perché siamo in attesa dell’esito di alcuni tamponi per dei pazienti con sospetta positività da covid. La situazione pertanto resta grave”. Tra i 29 infetti, 18 sono uomini e 11 le donne, con un'età media di 58 anni.

Proseguono anche i controlli della polizia municipale che, ogni giorno, continuano a lavorare e fermare circa 50/60 persone verificando le autocertificazioni.









“All’ospedale di Lanciano, invece, - conclude Pupillo - è stato riattivato il reparto di ortopedia ed è in procinto di essere sanificato quello di medicina”.