Gli alpini di Lanciano e Villa Santa Maria donano mascherine alle case di riposo

In questo periodo di emergenza dettata dal proliferare della pandemia provocata dal coronavirus, la consolidata collaborazione tra i gruppi dell’ANA (Associazione Nazionale Alpini), si conferma fondamentale.

I gruppi di Protezione Civile Alpini di Villa Santa Maria e della ‘Maurizio Rosato’ di Lanciano, hanno dato in omaggio 100 mascherine ‘chirurgiche’ al personale della Casa di Riposo per anziani della cittadina, patria dei cuochi. Il capo nucleo della PC ‘Mario Giordano’ di Villa, Fabrizio Camiscia, e Filippo Marfisi, della PC Lanciano, hanno consegnato alla responsabile della Cooperativa l’Infermiere, Silvia Rosato, che gestiste la struttura, e alla caposala Carmela Simonetti.

A Lanciano, un gesto di solidarietà nei confronti del personale di un'altra residenza anziani, ‘Il Sole’, in via Ferro di Cavallo. Giuseppe Rosato e Sergio Micolucci, sempre del gruppo frentano, hanno fatto omaggio di 40 mascherine per la sicurezza di chi opera a contatto con gli ospiti della struttura.