Covid, 29 gli infetti a Lanciano e 65 i cittadini in quarantena

“È necessario rispettare le norme, anche se è difficile, vi invito ad essere buoni cittadini”. A dirlo è il sindaco Mario Pupillo dalla sua pagina Facebook, con un videomessaggio rivolto alla città.

“Attualmente gli infetti, a Lanciano, sono 29 e 65 i cittadini in quarantena. - dichiara il sindaco - Sono colpite tutte le zone della città, dal centro urbano alle contrade. Al momento non c’è un’area di Lanciano indenne”. E anche sull’età dei contagiati il quadro non appare migliore. “Se nella maggior parte dei casi si tratta di pazienti che hanno superato i 70 anni di età, - riferisce Pupillo - ci sono anche tanti giovani che hanno da poco compiuto i 30, per cui dobbiamo comunque sempre essere attenti e prudenti”.





E con il suo messaggio, annuncia un appuntamento video quotidiano in cui aggiornerà i cittadini su dati e numeri che riguardano la città di Lanciano. “La maggior parte dei lancianesi sta rispondendo con comportamenti corretti in questo periodo, ma ci sono ancora alcune persone che non hanno capito la gravità della situazione. - conclude Pupillo - Il virus non ha gambe, le gambe del virus siamo noi e solo con il distanziamento sociale e restando a casa, possiamo sconfiggerlo”.